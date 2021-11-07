Шеф-повар Матвеев рассказал, как выбрать невяжущую хурму

Шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев рассказал, как выбрать невяжущую хурму, передает агентство «Прайм».

Матвеев уточнил, что на прилавках, в большинстве случаев, продается хурма двух сортов — «королевская» или «королек», и обыкновенная. При этом для каждого сорта есть свои правила выбора.

«Кожица должна быть ровной и гладкой, яркого светло-красного цвета. Если на кожице есть пятна — плод перезрел», — пояснил Матвеев.

Кроме того, Матвеев указал на сорт «королек», плоды которого не бывают вяжущими.

«Если внутри нет семян, то такую хурму брать не нужно. Сорт «королек» без опыления (а значит, в итоге и без семян) сильно вяжет и очень твердый. От такой ягоды вы не получите удовольствия», — указал Матвеев.

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