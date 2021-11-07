В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19 при наличии симптомов

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила в разговоре с РИА «Новости» о снижении вероятности обнаружения коронавирусной инфекции на 4-й и 5-й дни болезни.

«После 4-5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — сказала Пшеничная.

Ранее специалисты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и ковидного госпиталя в Коммунарке выявили новый симптом COVID-19, проявляющийся на коже. По наблюдениям медиков, у пятой части заболевших на пальцах рук и ног появляются гнойники, похожие на поражения кожи, связанные с обморожением. Они уже внесли это проявление COVID-19, названное симптомом «ковидных пальцев», в перечень распространенных кожных проявлений инфекции.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, как точно определить коронавирус у больного.