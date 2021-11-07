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Синоптик Вильфанд предупредил о резком повышении атмосферного давления в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В среду, 10 ноября, в Москве ожидается резкое повышение атмосферного давления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Прогнозируется, что давление будет ниже нормы в ближайшие два дня. В понедельник оно будет самым низким на неделе — 737-740 мм ртутного столба, но уже в среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19-22 мм ртутного столба. Это очень много», — сказал Вильфанд.

Таким образом, в среду атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что на 12 мм выше нормы. Метеоролог отметил, что давление останется высоким до конца недели. По его словам, в четверг барометры будут показывать в столице 757 мм рт. ст., в пятницу — 755 мм рт. ст.

Ранее Вильфанд сообщил, что со вторника, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание.

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