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В Забайкалье с 8 ноября, будут действовать QR-коды при посещении общепита и ТЦ

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Anton Vaganov/Reuters

В Забайкальском крае с понедельника, 8 ноября, будут действовать QR-коды при посещении общепита и торговых центров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун. Исключение — торговые центры, чья площадь на 50% и более занята продуктами питания», — пояснили в пресс-службе.

В отношении предприятий бытовых услуг действует требование о вакцинации персонала — посетителям также потребуется предъявить QR-код.

«Отмечу, что попасть на территорию кафе и торговых центров до 12 ноября не смогут дети в возрасте до 18 лет. Даже если будут в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки», — уточнил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Ранее стало известно, что в Татарстане введут QR-коды на проезд в общественном транспорте.

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