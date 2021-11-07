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Эпидемиолог Выгоняйлов рассказал, когда проявится эффект от локдауна

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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов рассказал, когда скажется на заболеваемости COVID-19 действующий в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. Об этом сообщает URA.RU.

«Пока трудно дать оценку по этому периоду. Нужно будет посмотреть, как будет на следующей неделе. Прежде всего, число госпитализаций, сам уровень заболеваемости. Пока оценку давать преждевременно, тем более в ряде регионов этот период продлен», — сказал Выгоняйлов.

Он отметил, что также преждевременно оценивать эффективность прививочной кампании — «к вакцинации население повернулось лицом только пару недель назад, то есть, те, кто уже начали, они еще не сделали вторую дозу».

Научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев не сомневается в том, что локдаун даст положительный эффект.

«Это явно было полезно из всех общих соображений, потому что люди меньше контактировали друг с другом, и какой-то эффект должен быть. Насколько большой, будет ясно через неделю-две», — предположил специалист.

Скулачев объяснил, что его прогноз основан на инкубационном периоде и времени, которое требуется для регистрации заболевшего, --» дней через 10 можно будет посмотреть».

Ранее сенатор Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о целесообразности продления нерабочих дней.

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Коронавирус 2019-nCoV
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