Россияне рассказали, в каких странах хотят провести зиму

Россияне рассказали, куда бы хотели отравиться в путешествие зимой, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно опросу, 81% граждан уже задумывались отправиться на зимовку туда, где не так холодно и серо. При этом повседневная занятость позволяет совершить такую поездку только 40% респондентов, остальные не смогут уехать надолго. Зимний сезон ни разу не проводили в других городах и странах 82%, остальные уже имеют такой опыт.

По мнению 52%, идеальные места для зимовки — теплые страны. Лучшими направлениями в холодное время года россияне назвали Таиланд (19,5%), Индонезию, особенно Бали (9%), ОАЭ (7%), Испанию (6,2%) и США (4,5%). Также граждане отдают предпочтение Египту, Италии и Греции.

Более половины опрошенных (52%) хотели бы провести в отъезде только часть зимы, а 48% — весь сезон. До Нового года уехать на зимовку предпочти 72%, 28% — после Нового года, чтобы застать раннюю весну. Переезжать всю зиму с одной локации на другую готовы 47% респондентов.

Опрос проводился среди 1580 человек.

Ранее были названы популярные направления отдыха россиян будущей зимой.