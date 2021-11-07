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Шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте в Казахстане

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@shahta_abayskaya/instagram.com

Шесть шахтеров погибли, двое пострадали в результате выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Уточняется, что инцидент произошел в 09:30 (06:30 мск).

«В дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступила информация о том, что на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метана, предположительно внутри находятся восемь работников», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате происшествия погибли шесть горняков, еще двое получили травмы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал в результате выброса метана и обрушения горной породы в шахте в Кузбассе. Инцидент произошел на шахте Анжерская Южная, выброс метана не привел к взрыву и возгоранию. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию 139 человек.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту произошедшего.

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