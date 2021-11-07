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Прокуратура начала проверку избиения школьника в Хабаровском крае

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t.me/rt_russian

Прокуратура Хабаровского края начала проверку информации об избиении подростками школьника в городе Советская Гавань, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов образования, местного самоуправления и внутренних дел», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подростки избивают мальчика. Инцидент произошел в городе Советская Гавань в Хабаровском крае.

Уточняется, что пострадавшим оказался ученик местной школы №4, а один из обидчиков занимается в секции самбо.

На кадрах видно, что подростки держат ребенка за руки и бьют его ногами в лицо. Все происходящее они снимали на камеру. Точная дата произошедшего неизвестна.

По данным местных СМИ, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко взяла ситуацию под свой контроль.

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