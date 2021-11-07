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Глава «Уральских авиалиний» назвал «никому не нужным» самолет А321, севший в кукурузном поле

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал «никому не нужным» самолет А321, который в августе 2019 года был вынужден совершить экстренную посадку на кукурузном поле недалеко от подмосковного Жуковского.

«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии], и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — сказал он в интервью РБК.

В настоящее время самолет находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский. По словам Скуратова, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и сейчас обсуждает его с Росавиацией. Выяснилось, что при вылете из аэропорта в двигатели авиалайнера попали птицы.

В августе 2021 года в СМИ появилась информация, что самолет А321, совершивший аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году, продолжает лежать на этом поле, а его части растаскиваются посетителями.

15 августа 2019 года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку неподалеку от аэропорта вылета. Лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к поломке двигателей. Пилоты приняли решение об экстренном приземлении на кукурузном поле возле деревни Рыбинское Раменского района. Посадка была жесткой, но никто не погиб (на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа).

Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, который впоследствии был удостоен звания Героя России вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным.

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