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Дочь Пескова согласилась с позицией Кадырова в споре с Симоньян о кавказцах

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Из личного архива Елизаветы Песковой

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян за хайп «на кавказцах».

В своем Instagram она заявила, что согласна с позицией Кадырова, который обратил внимание на СМИ, уделяющие внимание национальности преступников в публикациях.

Днем ранее глава Чечни обратился к администрации президента Российской Федерации с призывом принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в материалах. Слова Кадырова стали ответом на публикацию главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян в Telegram, в котором она прокомментировала избиение мужчины в Новой Москве. Она назвала инцидент «позорищем» и предположила, что подобные происшествия с участием «лиц кавказской национальности» приведут к тому, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».

4 ноября на территории микрорайона Новые Ватутинки в Новой Москве произошла драка — компания молодых людей избила мужчину с ребенком. Ажиотаж в прессе и соцсетях вызвала видеозапись инцидента, возмущенные пользователи в комментариях сразу нашли «кавказский след».

По информации МВД, на мужчину совершили нападение четыре человека, трое из них являются гражданами России, один из ближнего зарубежья.

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