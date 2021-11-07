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СК предъявил обвинения напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве

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ГУ МВД России по г. Москве

Следователи предъявили обвинение четырем фигурантом дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

По данным следствия, на Новатутинском проспекте группа молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок.

В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Конфликт произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его четырехлетний сын.

В настоящее время задержаны все четверо подозреваемых. По словам адвоката задержанных, его подзащитные защищались, а не нападали.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.

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