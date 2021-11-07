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Вирусолог Чумаков заявил, что коронавирус не победить в отдельно взятой стране

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что пандемия — это глобальная проблема и невозможно победить коронавирус в отдельно взятой стране. Об этом он рассказал в эфире «Радио России».

«То, что сейчас делается отдельными странами, они вот думают, что могут победить у себя в стране и при этом они защитятся. Да ничего подобного! Потому что за счет вот этой эволюции вирусов и возникновения все более и более серьезных штаммов — мы ведь не знаем, как долго это будет продолжаться. Может быть 5, 10, 15 лет – по возрастающей идти», — рассказал вирусолог.

По словам Чумакова, есть вероятность, что возникнут штаммы, которые будут «ускользать» от существующих вакцин.

«И в рамках одной страны, конечно, это [коронавирус] нельзя победить», — подчеркнул эксперт.

По состоянию на 7 ноября в России выявлено 39 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за прошедший день выздоровели 26 806 человек, умерли 1 179.

Наибольшее число зафиксированных случаев заражения оказалось в Москве (4 975), Московской области (3 297), Петербурге (2 551), Самарской (1 695) и Воронежской (796) областях.

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Коронавирус 2019-nCoV
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