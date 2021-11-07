В подмосковной Балашихе жильцы открыли огонь по ремонтникам из-за шума

В подмосковном городе Балашиха жильцы открыли огонь по рабочим, занятым ремонтом лифтов, из-за того, что они шумели. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, запись опубликовал Mash.

Инцидент произошел в доме №30 по улице Чистопольской. Рабочие были заняты заменой лифтового оборудования. По информации источника, между ними и жильцами разгорелся конфликт по поводу того, что они шумели. При этом уточняется, что мастера имели разрешение на проведение работ в ночное время, так как ремонт требовалось провести в короткие сроки.

Однако жильцы мириться с шумом не стали. Сначала они вызвали полицию, а затем устроили потасовку с рабочими. Во время драки один из жильцов начал стрелять. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее стало известно, что житель Братска открыл стрельбу по росгвардейцу и полицейскому из-за ревности. Правоохранителей пришлось госпитализировать.