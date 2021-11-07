Задержанному в Белоруссии россиянину Дудникову предъявили новое обвинение

Задержанному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявлено новое обвинение – в разжигании социальной вражды, сообщил в Telegram белорусский правозащитный центр «Весна».

По информации источника, Дудникову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии «Разжигание социальной вражды группой лиц».

«Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы», — говорится сообщении.

Дудников был задержан 5 мая в Минске, куда он переехал жить из России осенью 2019 года. Ему предъявили обвинение за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. По информации СК Белоруссии, Дудников признал вину в предъявленных ему обвинениях. Мать Дудникова рассказала, что ее сын дал признательные показания под давлением.

Государственный телеканал Белоруссии ОНТ также сообщал, что Дудников являлся администратором Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси», который суд в Белоруссии признал террористическим формированием.