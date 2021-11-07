Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу

Александра Габышева, который называет себя шаманом, задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу», — сказал собеседник агентства.

В конце июля 2021 года якутский суд назначил Габышеву принудительное лечение. Мужчину признали виновным в применении силы к сотруднику Росгвардии. Его обязали в принудительном порядке пройти лечение с интенсивным наблюдением. Адвокат шамана не согласился с решением суда.

В мае 2020 года стало известно, что Габышев был признан опасным для себя и окружающих. Данное решение было принято медицинской комиссией психиатрической клиники после заявления мужчины об отказе от дальнейшей госпитализации. Сформированная комиссия «в ускоренном порядке» выдала заключение об опасности Габышева.

С 13 по 20 сентября 2019 года Габышев находился в розыске. В марте 2019 года он отправился в пеший поход из Якутии в Москву, который должен был продлиться два года.