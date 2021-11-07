Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские банки заработали на инфляции более триллиона рублей 05:03
Водолазное судно вышло потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10

В храме святого князя Владимира состоялось освящение колоколов и крестов

В Покровском-Стрешневе в строящемся храме святого равноапостольного князя Владимира состоялось торжественное богослужение по освящению колоколов, куполов и крестов на главки храма. Храм рассчитан на 785 прихожан.

Чин освящения совершил преосвященный Парамон, епископ Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, в сослужении с иереем Александром Кузнецовым, настоятелем подворья Патриарха Московского и всея Руси при храме святого равноапостольного великого князя Владимира.

«Видимым образом работы по строительству нового дома Божьего движутся к завершению. Храм – это символ объединения людей вокруг Христа. Пусть каждый здесь найдет утешение и поддержку в разных жизненных ситуациях. Сердечно поздравляю вас и очень надеюсь, что все, положенное Господом на сердце настоятеля, придет в свое время. Да поможет Господь всем нам, чтобы мы с вами встретились уже в благоукрашенном храме и радовались бы общей молитве в нем», — поздравил участников чина освящения преосвященный Парамон.

По завершении чина гостей пригласили для осуществления первого колокольного звона. Такая традиция существует на Руси со времен принятия христианства. «Гласом Божиим» именовали в древности благочестивые христиане перезвон церковных колоколов. В конце торжественной церемонии выступил православный церковный хор.

«Сегодняшнее событие имеет для нас особое значение, устанавливая купола, это еще один важный шаг на пути возведения будущего духовно-культурного центра в районе Покровское-Стрешнево», — отметил Леонид Арнольдович Федун, член Попечительского совета храма св. равноап. кн. Владимира-Патриаршего подворья в Тушине.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+