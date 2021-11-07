В храме святого князя Владимира состоялось освящение колоколов и крестов

В Покровском-Стрешневе в строящемся храме святого равноапостольного князя Владимира состоялось торжественное богослужение по освящению колоколов, куполов и крестов на главки храма. Храм рассчитан на 785 прихожан.

Чин освящения совершил преосвященный Парамон, епископ Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, в сослужении с иереем Александром Кузнецовым, настоятелем подворья Патриарха Московского и всея Руси при храме святого равноапостольного великого князя Владимира.

«Видимым образом работы по строительству нового дома Божьего движутся к завершению. Храм – это символ объединения людей вокруг Христа. Пусть каждый здесь найдет утешение и поддержку в разных жизненных ситуациях. Сердечно поздравляю вас и очень надеюсь, что все, положенное Господом на сердце настоятеля, придет в свое время. Да поможет Господь всем нам, чтобы мы с вами встретились уже в благоукрашенном храме и радовались бы общей молитве в нем», — поздравил участников чина освящения преосвященный Парамон.

По завершении чина гостей пригласили для осуществления первого колокольного звона. Такая традиция существует на Руси со времен принятия христианства. «Гласом Божиим» именовали в древности благочестивые христиане перезвон церковных колоколов. В конце торжественной церемонии выступил православный церковный хор.

«Сегодняшнее событие имеет для нас особое значение, устанавливая купола, это еще один важный шаг на пути возведения будущего духовно-культурного центра в районе Покровское-Стрешнево», — отметил Леонид Арнольдович Федун, член Попечительского совета храма св. равноап. кн. Владимира-Патриаршего подворья в Тушине.