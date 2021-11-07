Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские банки заработали на инфляции более триллиона рублей 05:03
Водолазное судно вышло потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10

В Подмосковье возбудили дело после конфликта со стрельбой между жильцами и рабочими

close
100%
t.me/breakingmash

Уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой между жильцами дома и ремонтниками в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Московской области.

По предварительным данным, один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета.

«По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Балашихе жильцы дома №30 по улице Чистопольской вступили в конфликт с рабочими, занятыми ремонтом лифта, из-за шума. Недовольные ситуацией граждане вызвали полицию, а затем устроили потасовку с мастерами. Во время драки один из жильцов начал стрелять. Информация о пострадавших пока не поступала.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+