В Подмосковье возбудили дело после конфликта со стрельбой между жильцами и рабочими

Уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой между жильцами дома и ремонтниками в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Московской области.

По предварительным данным, один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета.

«По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Балашихе жильцы дома №30 по улице Чистопольской вступили в конфликт с рабочими, занятыми ремонтом лифта, из-за шума. Недовольные ситуацией граждане вызвали полицию, а затем устроили потасовку с мастерами. Во время драки один из жильцов начал стрелять. Информация о пострадавших пока не поступала.