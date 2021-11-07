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Алабай загрыз охранника на секретном объекте в Подмосковье

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Depositphotos

Алабай по кличке Лев загрыз охранника в закрытом учреждении одного из силовых ведомств на северо-западе Московской области, пишет mk.ru.

По информации издания, сам погибший приютил пса. Уточняется, что трагедия произошла днем, в пятницу, 5 ноября. Алабай вырвался на свободу, скорее всего, развязав веревку, которой был привязан. Собака начала бросаться на служащих учреждения, а потом напала на 77-летнего охранника и загрызла мужчину.

Собаку обездвижили прибывшие на место спецслужбы. Позже пса усыпили.

Как пишет газета, алабай не был служебной собакой, но именно погибший (бывший сотрудник ВОХРа) был одним из тех, кто приютил пса еще щенком, а семья охранника подкармливала питомца.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейский ранил девушку из пистолета, защищая ее от напавшего алабая. Участковый, прибыв на место, увидел, что алабай повалил девушку на землю и порвал одежду. Он несколько раз выстрелил в собаку и ранил ее. Ранение получила и девушка, одна из пуль попала ей в бедро.

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