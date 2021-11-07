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Бренд Marks & Spencer начал выдавать сотрудникам бейджи с местоимениями на выбор

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thesun.co.uk

Британский бренд одежды Marks & Spencer начал выдавать своим сотрудникам бейджи с местоимениями, чтобы покупатели понимали, как к ним корректно обращаться. Об этом пишет The Sun.

На значках указаны местоимения, выбранные сотрудником: «он/его», «она/ее» или «они/их». По информации издания, такое решение было принято после просьб сотрудников компании, поддерживающих гендерное равенство.

Как заявили в компании, наличие местоимений на значках является «простым, но эффективным способом проявить уважение к представителям ЛГБТ», сотрудникам и клиентам компании.

Ранее стало известно, что в США выпустили первый гендерно-нейтральный паспорт. Это нововведение предназначено для людей, которые не считают себя исключительно мужчиной или исключительно женщиной. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, такой паспорт смогут получить все желающие начиная со следующего года. Изменить в документе пол можно будет без предоставления медицинской справки.

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