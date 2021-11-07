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Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

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РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он рассказал в интервью на канале «Россия 1».

«Динамика, в принципе, неплохая, хорошо, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что, несмотря на это, необходимо пройти вакцинацию от COVID-19. Мэр напомнил, что сделать прививку можно в центрах вакцинации на базе 100 городских поликлиник, а также в торговых центрах и других общественных местах.

Собянин добавил, что процедуру вакцинации прошли около 5 млн жителей города.

По последним данным, за сутки в городе было выявлено 4975 новых случаев COVID-19, днем ранее в течение суток зафиксировали 6880 случаев.

Ввиду усложнения ситуации с коронавирусом в Москве были установлены нерабочие выходные дни в период с 28 октября по 7 ноября. После окончания выходных часть ограничений сохранится, рассказали в мэрии Москвы.

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Коронавирус 2019-nCoV
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