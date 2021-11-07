Источник опроверг информацию о задержании сбежавшего из психбольницы в Подмосковье

Осужденного Александра Кутузова, сбежавшего из психиатрической больницы в Чеховском районе Московской области, пока не задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Таким образом собеседник агентства опроверг информацию о задержании беглеца, которая ранее появилась в Telegram.

Кутузов сбежал 4 ноября из лечебного учреждения закрытого типа, расположенного в селе Троицкое. Он отбывал там наказание по решению Смоленского областного суда после убийства знакомого во время пьяного конфликта в 2006 году. У мужчины диагностировали психическое расстройство и направили его на принудительное лечение.

Как сообщал Telegram-канал Baza, в 2016 году осужденный уже пытался бежать. В подмосковном учреждении мужчина находился с 2018 года.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы в Тюмени сбежал заключенный, осужденный за жестокое убийство, разбои, грабежи и вымогательство.