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Умер последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов

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Ярослав Неелов/РИА «Новости»

Последний в истории министр путей сообщения России, бывший вице-президент компании «Российские железные дороги» (РЖД) Вадим Морозов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

Источник подтвердил факт смерти Морозова, добавив, что тот был выдающимся человеком.

Морозов был первым вице-президентом РЖД с 2005 по 2015 год, отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. Научный руководитель Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II в 2018—2019 годах. Ранее, в 2016—2018 годах занимал пост президента МИИТа.

В прошлом — старший советник президента ОАО «Российские железные дороги», член правления компании. Последний в истории министр путей сообщения Российской Федерации (2003—2004). В 1996—1997 годах — начальник Октябрьской железной дороги. По специальности — инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог, кандидат технических наук.

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