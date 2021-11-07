Полиция задержала пятерых участников массового конфликта с дракой в Домодедове

Полиция задержала пятерых «наиболее активных» участников массового конфликта с дракой в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

«По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки. В настоящее время сотрудниками полиции продолжается работа по установлению остальных участников инцидента», — сообщили в ведомстве.

6 ноября в Домодедово произошла массовая драка с участием местных жителей и мигрантов. В ходе конфликта были также слышны выстрелы. По информации из соцсетей, около 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей.

Один из участников драки заявил, что конфликт был не на национальной почве, а после драки ее участники продолжили общаться. Прокуратура взяла на контроль проверку инцидента.