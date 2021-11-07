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Москвичка узнала, что ее изнасиловали, увидев порно со своим участием

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Москвичка перебрала с алкоголем на вечеринке, ушла спать, а на следующий день увидела в соцсетях порно со своим участием. Об этом пишет kp.ru.

Сообщается, что 23-летняя пострадавшая Марина пришла в гости. Вместе с девушками были молодые люди, в том числе давние знакомые. В незнакомой квартире, принадлежащей одному из мужчин, собралась большая компания. Гости веселились, распивали спиртные напитки и танцевали. Ночью пострадавшая поняла, что переборщила с алкоголем, и ушла спать. На следующее утро она проснулась уже в другой комнате, но не придала этому значения.

Позже Марина покинула квартиру, провожали ее двое приятелей. Оказавшись дома, девушка увидела синяки у себя на коленях, а также обнаружила в соцсетях фото с прошлого вечера — на некоторых из них Марина была в одном нижнем белье. При каких обстоятельствах и кем именно были сделаны фото, девушка не помнила.

Через некоторое время девушка наткнулась на видеоролик с прошедшей вечеринки. На нем она увидела себя участницей полового акта с одним из гостей. Поняв, что ее изнасиловали, Марина обратилась в полицию и написала заявление.

Ранее 23-летняя студентка из Екатеринбурга рассказала, что в парке на нее напал мужчина и изнасиловал, угрожая ножом. Потом он повез ее в хостел, где продолжил насилие. По словам девушки, она смогла убежать после того, как мужчина уснул. При попытке подать заявление в полицию ее приняли за проститутку, заявила она.

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