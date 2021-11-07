На Урале девочка сбежала от приемных родителей и попросилась в детдом

В Среднеуральске 14-летняя девочка сбежала от приемных родителей, которые жестоко с ней обращались, сообщает E1.

По информации портала, девочка вместе с двумя сестрами 6 и 4 лет воспитывалась в детском доме, а потом втроем они попали в приемную семью, где уже жили шесть приемных детей. Девочка рассказала, что сбежала от приемных родителей, которые их били и плохо кормили.

Теперь ребенок скрывается от них у знакомых в Екатеринбурге, она отключила телефон, чтобы ее не нашли.

По ее словам, «в детском доме намного лучше», потому что там кормят вовремя и одевают.

Как рассказала депутат Наталья Крылова, девочка опасается за жизнь сестер, которые еще находятся в приемной семье.

«Со слов девочки, взрослые не работают, а живут за счет детей. Жалуется, что приемная мать Светлана Николаевна не кормит их. В основном дети голодают. Опекуны уезжают на 2–3 дня в сад. Оставляют им суп. Но супа на всех не хватает. Одежду с 1 июня 2021 ей практически не покупали — только трусы и носки. Зимнюю и школьную одежду не купили», — заявила депутат.

Крылова обратилась в прокуратуру, исполнительные органы и к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области женщина несколько месяцев истязала приемных детей.