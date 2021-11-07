Суд заключил под стражу несовершеннолетнего участника драки в Новой Москве

17-летнего участника конфликта в районе Новые Ватутинки в Новой Москве отправили под арест до 5 января 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» с заседания Щербинского суда.

По данным следствия, именно он в ходе конфликта ударил по щеке ребенка.

Ранее суд арестовал 19-летнего обвиняемого в нападении на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве.

Следователи предъявили обвинение четырем фигурантам дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

По данным следствия, на Новатутинском проспекте группа молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.