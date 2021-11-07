Большинство россиян хотят ограничить детей во времени на видеоигры

Более половины россиян (61,3%) считают, что несовершеннолетних необходимо ограничивать во времени на видеоигры — по аналогии с Китаем, где детям запретили играть больше трех часов в неделю. Об этом свидетельствует опрос образовательной платформы GeekBrains, поступивший в «Газету.Ru».

При этом 21,5% полагают, что ограничивать детей не стоит. 17,2% затруднились ответить.

Большинство респондентов отметили, что качество жизни детей ухудшилось во время локдауна. Среди причин опрошенные отметили постоянное нахождение дома (45,8%), возможность меньше готовиться к урокам (41,4%), отсутствие оффлайнового общения со сверстниками (39%) и невозможность заниматься с репетиторами (8,4%).

Остальные родители считают, что детям стало лучше: они могут заняться самообразованием (14%), у них появилось больше свободного времени (8,2%), они не тратят время на дорогу (7,6%), могут основательно заняться домашней работой (4%).

Вместе с тем абсолютное большинство (81,7%) респондентов сообщили, что в России необходимо ввести регламентацию правил поведения в интернете для школьников. Оставшиеся 18,3% опрошенных высказались против этого.

Большинство россиян (95,7%) полагают, что правилам безопасности в интернете должна обучать школа: 75,3% считают, что этот предмет должен быть обязательным, 20,4% – факультативным. 3,2% опрошенных затруднились ответить. 1,1% родителей убеждены, что это обязанность только родителей.

Опрос проведен в октябре 2021 года, в нем приняли участие более 3500 родителей со всех округов страны.

Ранее опрос SuperJob показал, что каждый второй учитель (50%) поддерживает полный запрет на использование мобильных телефонов в школе, а вот среди родителей учеников эту идею одобряют лишь треть (30%).