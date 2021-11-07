Арестован четвертый участник драки в Новой Москве

Суд арестовал четвертого участника конфликта в Новой Москве. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Как и трех других участников нападения, 18-летнего обвиняемого заключили под стражу.

Ранее суд арестовал 21-летнего, 17-летнего и 19-летнего фигурантов дела о покушении на убийство по предварительному сговору в Новой Москве.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын. На следующий день были задержаны трое подозреваемых, через некоторое время — четвертый.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.

7 ноября СК предъявил подозреваемым обвинения. Обвиняемые признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство.