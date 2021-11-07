В Саратовской области ребенок погиб от удара током на ж/д станции

В Саратовской области брат и сестра возрастом 13 и 11 лет забрались на вагон товарного поезда, в результате несчастного случая один из детей погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Инцидент произошел 7 ноября в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка.
«Находясь на вагоне, дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями. В результате чего девочка получила поражение электрическим током, несовместимое с жизнью. Мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве.
По данным СМИ, мальчик находится в критическом состоянии.
На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что девочка прикоснулась к зарядному устройству для телефона и умерла.