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В Саратовской области ребенок погиб от удара током на ж/д станции

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Depositphotos

В Саратовской области брат и сестра возрастом 13 и 11 лет забрались на вагон товарного поезда, в результате несчастного случая один из детей погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Инцидент произошел 7 ноября в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка.

«Находясь на вагоне, дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями. В результате чего девочка получила поражение электрическим током, несовместимое с жизнью. Мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, мальчик находится в критическом состоянии.

На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что девочка прикоснулась к зарядному устройству для телефона и умерла.

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