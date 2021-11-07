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Первые туристы посетили Афганистан после прихода к власти талибов*

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Bernat Armangue/AP

Первые иностранные туристы посетили Афганистан после прихода к власти талибов (организация запрещена в России). Об этом сообщает агентство Bakhtar.

По данным агентства, два человека посетили местные достопримечательности, в том числе Джамский минарет XII века. Неизвестно, из какой страны приехали туристы.

Ранее радикальное движение «Талибан» объявило о полном запрете на использование иностранной валюты в стране.

Жители Афганистана должны будут использовать местную валюту, или афгани, во всех транзакциях. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Свое решение талибы объяснили тем, что использование иностранной валюты «отрицательно сказывается на экономике страны».

До этого сообщалось, что новые власти Афганистана запустили в Кабуле программу, по которой будут предоставлять работу, а платить за нее планируют пшеницей.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. По их мнению, они выполнили все условия для признания новой власти.

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