Защита обжалует арест участников нападения в Новой Москве

Адвокат одного из обвиняемых в нападении в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве Владимир Васильев заявил, что защита планирует обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу, которую вынес суд всем четырем участникам конфликта. Об этом он сообщил ТАСС.

По мнению адвоката, для 17-летнего несовершеннолетнего нападавшего такая мера пресечения — слишком жесткая мера. Защита остальных обвиняемых также намерена обжаловать арест.

Ранее суд арестовал четвертого участника конфликта в Новой Москве. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Как и трех других участников нападения, 18-летнего обвиняемого заключили под стражу.

Также суд арестовал 21-летнего, 17-летнего и 19-летнего фигурантов дела о покушении на убийство по предварительному сговору в Новой Москве.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын. На следующий день были задержаны трое подозреваемых, через некоторое время — четвертый.