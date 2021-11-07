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На Урале прокуратура начала проверку после побега девочки от приемных родителей

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Depositphotos

Прокуратура начала проверку после сообщений о 14-летней девочке из Среднеуральска, которая сбежала от приемных родителей и попросилась обратно в детдом. Об этом пишет региональное издание Е1.

«В приемной семье будет проведена проверка, в ходе которой будет дана оценка всем изложенным фактам. Будет проверена деятельность органов опеки и попечительства по работе с указанной семьей. Будут опрошены педагоги образовательных учреждений, которые посещают дети», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Среднеуральске девочка-подросток сбежала от приемных родителей, которые жестоко с ней обращались, и попросилась обратно в детдом. Ребенок вместе с двумя сестрами шести и четырех лет воспитывалась в детском доме, а потом втроем они попали в приемную семью, где уже жили шесть приемных детей. Она рассказала, что сбежала от приемных родителей, потому что те их били и плохо кормили.

Сейчас ребенок скрывается у знакомых в Екатеринбурге. Девочка отключила телефон, чтобы ее не нашли.

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