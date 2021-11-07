Причиной взрыва в кафе в Актау могла стать утечка газа

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров заявил, что утечка газа могла стать причиной взрыва в кафе в Актау. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, на месте происшествия были найдены два газовых баллона емкостью по 50 литров.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в кафе в городе Актау на юго-западе Казахстана, здание полностью разрушено.

Как сообщили в МЧС, взрыв произошел вечером 7 ноября в двухэтажном кафе «Аянат», пострадали также прилегающие территории. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось в 29-м микрорайоне, у рынка «Сак базар».

Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

Жители Актау пока не обращались в больницу после взрыва в кафе, сообщил журналистам представитель МЧС по Казахстану. По его словам, 7 ноября в 19.25 поступила информация о взрыве с частичным обрушением здания. В данный момент проводится расчистка завалов обрушившегося кафе.