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В Коми задержали машиниста, который торговал наркотиками на работе

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Depositphotos

Суд в Коми вынес приговор машинисту, торговавшему наркотическими веществами. Об этом сообщает местный портал ProГород.

Уточняется, что обвиняемый в помещении дома отдыха локомотивных бригад продал жителю города марихуану, а в своей квартире хранил другое наркотическое средство.

Наркотики были изъяты, а машиниста приговорили к четырем годам колонии.

Ранее в столице работники полиции задержали 45-летнего мужчину и изъяли у него 54 свертка с кокаином. По данным ведомства, инцидент произошел в Мещанском районе города.

Как выяснилось, предметами, от которых хотел избавиться житель Москвы, были наркотики.

Сейчас содержимое свертков отправлено на экспертизу. Информации о возбужденном уголовном деле в отношении москвича пока не поступало.

До этого сообщалось, что иностранец пытался провезти два кг героина из Москвы во Владивосток. Уголовное дело передано для рассмотрения в Артемовский горсуд.

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