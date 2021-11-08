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В Шереметьево пассажир попытался разбить иллюминатор в самолете и поранился

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В московском аэропорту Шереметьево был задержан пассажир в состоянии алкогольного опьянения за дебош на борту авиалайнера, прилетевшего из Стокгольма в Москву. Об этом рассказало Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

Экипаж запросил на борт самолета наряд полиции. Мужчина неадекватно себя вел во время руления: кричал, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку.

На данный момент дебошир доставлен в дежурную часть и отправлен на медосвидетельствование. Сообщается, что правонарушителем оказался житель Белгорода 1980 года рождения. На него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» и оказана медпомощь. Медики диагностировали у него резаные раны двух пальцев правой руки.

Ранее устроившую скандал пассажирку бизнес-класса сняли с рейса Москва — Сочи.

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