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Заключенных в Оклахоме пытали детской песней «Малютка акула»

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YouTube

Несколько бывших заключенных обвинили тюремщиков из американского округа Оклахома в пытках с помощью детской песни Baby Shark («Малютка акула»). Об этом сообщает New York Post.

Бывший заключенный Дэниел Хедрик говорит, что его сковали наручниками за спиной и привязали к стене в пустой комнате, где два часа играла эта песня. Его сокамерник Джозеф Митчелл подтвердил информацию о «пытках» и добавил, что его заставляли слушать «Малютку акулу» в два раза дольше. По словам бывших заключенных, песня играла так громко, что эхом разносилась по коридорам здания.

Они подали иск, в котором обвинили тюремщиков в пытках песней в Центре заключения округа Оклахома в конце 2019 года. Окружной прокурор округа Оклахома Дэвид Пратер заявил, что надеялся привлечь надзирателей в ответственности, но не смог найти соответствующий закон. Сотрудники тюрьмы, которых обвинили в пытках, уже уволились с работы, а их руководитель вышел на пенсию.

Клип на детскую песню Baby Shark («Малютка акула») стал самым просматриваемым видеороликом на YouTube. Ролик набрал уже почти 10 млрд и обогнал по просмотрам хит Луиса Фонси Despacito.

Песня Baby Shark, исполненная юной певицей Хоуп Сегойн, была записана в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong. Клип был опубликован на YouTube в июне 2016 года.

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