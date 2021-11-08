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Гинцбруг назвал способ одолеть COVID-19 за несколько месяцев

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что коронавирус в России возможно одолеть за несколько месяцев, если резко увеличится число ежедневно вакцинированных. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Гинцбурга, ограничительные меры практически бесполезны. Их необходимо сочетать с резким ростом числа привитых от коронавируса.

«[Мэр Москвы] Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее он рассказал, что в рамках совместного исследования центра им. Гамалеи и департамента здравоохранения Москвы было выявлено необходимое количество антител в организме человека, способное защитить человека от коронавируса.

По словам Гинцбурга, 300 антител полностью защищают от штамма «дельта». В случае, если антител меньше – необходимо вакцинироваться «Спутником Лайт», утверждает руководитель центра им. Гамалеи.

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