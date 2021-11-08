Россиянам объяснили, почему нельзя пить горячий чай

Врач-терапевт Сури Дадашева рассказала, почему употребление слишком горячих напитков может стать опасным для жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Большинство людей любят пить очень горячий чай, кофе или другие напитки, что может привести к развитию рака пищевода. Это объясняется тем, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака», — рассказала Дадашева.

Она подчеркнула, что необходимо быть осторожным при употреблении горячих напитков. Чтобы избежать негативных последствий, нужно дать им остыть или добавить в них холодное молоко.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой напиток представляет опасность для здоровья.

Он назвал самыми вредными сладкие газированные напитки, так как они могут вызывать диабет, ожирение и «онкологию в итоге», именно поэтому их продажа запрещена у школ в ряде стран.

При этом он отметил, что лучше всего, испытывая жажду, пить воду. По словам врача, зеленый чай обладает противоонкологическим действием, а кофе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.