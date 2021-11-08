Врач Бабак назвал болезни, дающие в сочетании с COVID-19 опасный эффект

Врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что сочетание COVID-19 с некоторыми заболеваниями крайне опасно. Об этом сообщает «радио Sputnik».

«Есть такая болезнь — идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие «сморщиваются». На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком», — отметил Бабак.

Он отметил, что также существует хроническая обструктивная болезнь легких, проявляющаяся из-за курения табака, которая тоже «старит» легкие. Вместе с коронавирусом эта болезнь действует как «атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека».

По словам Бабака, вакцинация и отказ от курения снизят вероятность негативных последствий совмещения нескольких болезней.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.