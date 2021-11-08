В Роспотребнадзоре рассказали о новых симптомах COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы коронавируса все чаще стали напоминать грипп и ОРВИ. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По ее словам, в последнее время пациенты с COVID-19 жалуются на насморк и боли в горле, а потерю обоняния и вкуса отмечают все реже. Пшеничная отметила, что почти половина больных в начале болезни сталкиваются с диареей и другими проблемами желудочно-кишечного тракта.

Специалист добавила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после болезни, а у некоторых пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя пару месяцев после выздоровления.

Ранее Пшеничная рассказала, как точно определить коронавирус у больного. По ее словам, у коронавируса нет специфических симптомов, поэтому без лабораторного анализа определить его невозможно. Специалист объяснила, что пациенты могут заподозрить у себя COVID-19 при кашле, насморке и высокой температуре, особенно если недавно контактировали с больным.