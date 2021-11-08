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В Японии состоится суд по делу о столкновении российского траулера «Амур»

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NHK/YouTube.com

Окружной суд японского города Асахикава 8 ноября проведет первое заседание по делу о столкновении в Охотском море рыболовецкого траулера «Хатикита Комару» с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Сообщается, что капитана японской шхуны обвиняют в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек. По делу также проходит третий помощник капитана «Амура» Павел Добрянский, который в момент столкновения был на вахте. Его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном. Дело Добрянского начнут рассматривать позже, сейчас он находится в камере предварительного заключения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии будут расследованы, а весь экипаж и само судно «Амур» будут возвращены в Россию.

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.

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