Нутрициолог Ковиненко объяснила, как определить дефицит магния без анализов

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, как с помощью простых наблюдений, без медицинских анализов и походов к врачу выявить дефицит магния в организме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, выявить дефицит магния можно благодаря таким симптомам: синдром беспокойных ног, тремор и мышечные судороги; выпадение волос, боль в сердце, хроническая усталость, раздражительность, тревожность и панические атаки; проблемы с засыпанием.

«Магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому его нехватка провоцирует переедание, особенно сладкими продуктами. Помимо спазмов мышц, спазмируются и сосуды головного мозга, нарушается питание и поступление кислорода к тканям — так возникают головные боли», — подчеркнула Ковиненко.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов рассказал, что щитовидная железа человека задействована в работе с обменом веществ, с нервной системой, участвует в поддержке температуры тела.

Первым симптомом является постоянная эмоциональная подавленность. Это состояние возникает из-за недостатка серотонина, называемого обывателями «гормоном счастья».