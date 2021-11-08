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«Ъ»: россияне начали отказываться от брендов

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Andy Wong/AP

Российские потребители все чаще брендовым вещам предпочитают собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Sberbank CIB. Сообщается, что переход на недорогие марки за год переключилось до 37% покупателей.

Как пишет издание, это позволяет экономить на продуктах, что делают уже больше двух третей россиян, хотя «охотников за скидками» становится меньше.

Отмечается, что эта тенденция играет на руку розничным компаниям. Ранее их рентабельность сильно снижали постоянные промоакции на брендовые товары, а СТМ, напротив, оптимизируют издержки.

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