В США три университета эвакуировали после сообщений о минировании

В США три университета из Лиги плюща были эвакуированы после сообщений о бомбе на территории учебных заведений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщения о бомбах в Брауновском, Колумбийском и Корнеллском университетах появились в Twitter. Всех студентов и сотрудников учебных заведений эвакуировали после решения руководства. Полиция провела осмотр зданий и не нашла никакой угрозы. Тревогу признали ложной.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что в ряд белорусских загранучреждений поступили угрозы о минировании. По его словам, некоторые загранучреждения республики получили по электронной почте однотипные анонимные сообщения о минировании.

Представитель министерства рассказал, что в этих учреждениях были проведены проверки с привлечением правоохранительных органов стран нахождения дипмиссий, информация об угрозах минирования не подтвердилась.