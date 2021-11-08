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CNN сообщил о хакерской атаке на девять организаций со всего мира

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Depositphotos

Специалисты в области кибербезопасности зафиксировали хакерскую атаку на девять организаций в сферах обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования. Одна из пострадавших организаций находится в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Palo Alto Networks.

Специалисты совместно с Агентством национальной безопасности (АНБ) продолжают изучать попытки неизвестных хакеров украсть ключевые данные у оборонных подрядчиков США и других уязвимых целей.

Сообщается, что хакеры украли пароли доступа во внутренние сети у некоторых организаций с целью поддержания долгосрочного доступа к этим сетям. В этом случае хакеры смогут перехватить конфиденциальную информацию, отправленную через электронную почту или хранящуюся в компьютерных системах.

Старший исполнительный директор Palo Alto Networks Райан Олсон заявил, что некоторые тактики и инструменты злоумышленников совпадают с теми, которые используются одной китайской хакерской группой.

Ранее Госдепартамент США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о местонахождении лидеров хакерской группы DarkSide.

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