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В Госдуме предложили увеличить прожиточный минимум

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Председатель комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо изменить методику расчета прожиточного минимума и поднять этот показатель до 20 тыс. рублей. Об этом сообщает URA.RU.

«Для определения прожиточного минимума используется специальная методика. Определяется медианный доход граждан и используется соотношение 44,2%. Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан. На наш взгляд, прожиточный минимум должен быть не менее 20 тыс. рублей», — рассказал Нилов.

Он подчеркнул, что для расчета прожиточного минимума необходимо увеличить соотношение из медианного дохода более чем на 15%.

Ранее стало известно, что размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличится с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей.

В настоящее время в стране действует МРОТ в размере 12 792 рублей в месяц. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения зарплаты около 2,7 млн работников, считают в правительстве.

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