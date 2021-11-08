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В Новосибирске пассажир открыл стрельбу по таксисту из травматического оружия

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Новосибирске пассажир такси в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета по водителю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Новосибирской области.

Отмечается, что между таксистом и пассажиром произошла словесная перепалка на бытовой почве. Пассажир, предположительно, произвел два выстрела, вследствие этого пострадавший был доставлен машиной скорой помощи в больницу. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Инцидент произошел вечером 7 ноября у дома по улице Пархоменко. В настоящее время правоохранители разыскивают стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске попало на видео избиение мигрантами таксиста. На кадрах видно, как несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. Затем на место происшествия приезжают полицейские. Они помогают пострадавшему подняться, а нападавшие разбегаются.

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