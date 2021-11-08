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США разрешили въезд в страну только привитым иностранцам

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Amber Searls/Reuters

В США начали действовать новые правила для въезда иностранцев, сообщает ТАСС.

С 8 ноября при въезде в страну иностранные граждане обязаны предоставлять свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. При этом препарат, которым привился человек, должен быть одобрен медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время в Соединенных Штатах признают восемь вакцин. Это препараты Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinovac Biotech и Sinopharm. Российские вакцины от коронавируса пока не входят в этот список.

Ранее сообщалось, что новые правила для въезда в страну коснутся и самих американцев. С 8 ноября непривитые граждане США и постоянные жители страны будут обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за день до повторного въезда на территорию государства. Полностью вакцинированные американцы должны будут пройти тестирование за три дня до поездки.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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