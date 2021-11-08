На «Госуслугах» сократили сроки действия QR-кодов

На сайте «Госуслуги» сократили срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен — спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен», — поделился корреспондент издания.

По его словам, на сайте «Госуслуги» указано, что сертификат был сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года.

Ранее стало известно, что новый сертификат о полученной прививке против коронавируса или о перенесенном заболевании российские граждане могут получить с понедельника, 8 ноября.

До этого сообщалось, что в Москве сохранится ряд ограничений по COVID-19 после 8 ноября.

В столице с 28 октября по 7 ноября были введены нерабочие дни. Были закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны, людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями перевели на дистанционный формат работы.