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Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в Новосибирске

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РИА «Новости»

Еще один из троих пострадавших, которые упали 1 ноября в яму с кипятком в новосибирском лицее № 12, скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей новосибирской областной клинической больницы.

«Мы можем подтвердить смерть второго пациента, третий остается в реанимации», — уточнили в пресс-службе медучреждения.

В настоящий момент нет информации, в каком состоянии находится третий человек, рухнувший в яму с кипятком в подвале школы.

Первый летальных исход в результате происшествия был подтвержден 2 ноября. Возраст умершего не назывался.

Утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе города Новосибирска трое мужчин упали в яму, где был кипяток. Два работника «Сибирской генерирующей компании» и слесарь образовательного учреждения обследовали тепловой узел. Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели после падения людей в кипяток в Новосибирске.

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